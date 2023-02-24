24 Şubat 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kalıcı konutlar için ilk kazma! TOKİ, Nurdağı ve İslahiye'de 855 konutun inşasına başladı

Kalıcı konutlar için ilk kazma! TOKİ, Nurdağı ve İslahiye'de 855 konutun inşasına başladı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.02.2023 11:31
TOKİ eliyle Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazma vuruldu. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kalıcı konutlar için ilk kazma!
Kalıcı konutlar için ilk kazma!
Taksim saldırısının planlayıcısı yok edildi!
Taksim saldırısının planlayıcısı yok edildi!
Felaketin acı izleri! Hasarlı binalarda yıkım
Felaketin acı izleri! Hasarlı binalarda yıkım
Saldırı hazırlığı yapıyorlardı…
Saldırı hazırlığı yapıyorlardı…
Deprem bölgesinde altyapı çalışması
Deprem bölgesinde altyapı çalışması
Defne’de son durum ne?
Defne'de son durum ne?
Mehmetçik depremzedelerin yanında!
Mehmetçik depremzedelerin yanında!
Seçimde erteleme yok!
Seçimde erteleme yok!
Asılsız ihbar yayanlara destek!
Asılsız ihbar yayanlara destek!
Mobil laboratuvarda ileri düzey test
Mobil laboratuvarda ileri düzey test
’Deprem bölgesinde asker yok’ yalanı da patladı!
'Deprem bölgesinde asker yok' yalanı da patladı!
Algısı çürüyen Koray Aydın neye uğradığını şaşırdı
Algısı çürüyen Koray Aydın neye uğradığını şaşırdı
Daha Fazla Video Göster