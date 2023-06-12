Kalıcı konutlar daha hızlı tamamlanacak! Çevre, Şehircilik Bakanlığı: Yeni formüller devreye alınacak

11 ilde konutlar hızla yükselmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yapıların daha hızlı şekilde tamamlanması için proje geliştirdi. Deprem konutlarının kısa sürede bitirilmesini sağlayacak o formül ne? Detayları a haber muhabiri Barış Türel aktardı.

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