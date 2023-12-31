Kalıcı deprem konutlarının yapımı sürüyor! Bakan Özhaseki video paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Gaziantep'in Atalar köyünde hafif çelikten yapılan 130 köy evinden 32'sinin tamamlandığını bildirdi. Bakan Özhaseki de sosyal medya hesabından, depremzedelerin bu evlerle ilgili görüntülerini içeren video paylaştı.

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