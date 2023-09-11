11 Eylül 2023, Pazartesi
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Kaldırım taşıyla genç kızın dişlerini kırdılar arkadaşının kulağını kestiler
İstanbul Sultangazi'de arkadaşlarıyla okuldan kitap almaya giden 10. sınıf öğrencisi sözlü taciz eden grubun saldırısına uğradı. Genç kızın yüzüne fırlatılan kaldırım taşıyla dişleri kırılırken arkadaşının ise kulağı kesildi. Saldırgan gözaltına alınırken kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.