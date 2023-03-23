Kahramanmaraş’ta peş peşe depremler! Önce 4,3 sonra 5,3 büyüklüğünde sarsıntılar

Son dakika haberleri... Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 08.45'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 12.19'da Kahramanmaraş'ta bir deprem daha meydana geldi. Göksun ilçesinde 5,3 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD olumsuz bir durum ile karşılaşmadıklarını açıklarken bölgede bulunan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun son gelişmeleri aktardı.

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