Kahramanmaraş'ta orman yangını
Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş'ta orman yangını

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.08.2025 22:30
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi kırsalında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Kavşut Mahallesi sınırlarında başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 4 helikopter, 10 arazöz, 4 iş makinesi ve 126 personel havadan ve karadan müdahale ediyor. Sarp arazide güçlükle ilerleyen ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, bölgeden son bilgileri aktardı.
