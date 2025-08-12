Kahramanmaraş’ta orman yangını

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi kırsalında çıkan orman yangınına müdahale sürüyor. Kavşut Mahallesi sınırlarında başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda 4 helikopter, 10 arazöz, 4 iş makinesi ve 126 personel havadan ve karadan müdahale ediyor. Sarp arazide güçlükle ilerleyen ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, bölgeden son bilgileri aktardı.

