10 Şubat 2023, Cuma
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Kahramanmaraş’ta mucizenin adı Ayfer ve Fatma kardeşler oldu
Kahramanmaraş Bahçelievler Mahallesi’nde 15 yaşındaki Ayfer, kurtarma çalışmaları sırasında ekipten şarkı istedi. Ekipler şarkıyı açarak Ayfer'i sıkıştığı yerden kurtardı. 13 yaşındaki kardeşi Fatma da 101. saatte sağ olarak kurtarıldı. Kızına siper olan annenin ise cansız bedenine ulaşıldı. İşte Ayfer ve Fatma'nın kurtarılma anları…