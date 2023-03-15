15 Mart 2023, Çarşamba
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Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları! DSİ, bugüne kadar 1,2 milyon ton enkazı bölgeden taşıdı
Asrın felaketinin ardından deprem bölgelerinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda binanın yerler bir olduğu Kahramanmaraş’ta Alpaslan Türkeş Bulvarı’nda ekipler 7/24 mesai yapıyor. Devlet Su İşleri ekipleri, bugüne kadar 1,2 milyon ton enkazı bölgeden taşıdı. O noktadan son gelişmeleri A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.