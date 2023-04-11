11 Nisan 2023, Salı
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Kahramanmaraş'ta dev sosyal market depremzedeler için hizmete girdi
Kahramanmaraş’ta bölgedeki en büyük yeni sosyal market depremzedeler için hizmete girdi. Kahramanmaraş'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı afet acil sosyal yardım bünyesinde 1500 metrekarelik yeni bir sosyal market daha açıldı. 1500 metrekarelik çadırda gıda, kıyafet, temizlik ürünleri var. Detayları A haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.