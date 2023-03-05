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Kahramanmaraş'ta bugüne kadar 468 bin ton enkaz kaldırıldı! 118 binanın enkazı kaldırıldı 70'inde çalışmaları sürüyor

A Haber
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Giriş: 05.03.2023 10:20
6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bugüne kadar 468 bin ton enkaz kaldırıldı. 118 binanın enkazı kaldırıldı, 70'inde çalışmaları sürüyor. Kahramanmaraş'tan son durumu A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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