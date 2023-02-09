09 Şubat 2023, Perşembe
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Kahramanmaraş’ta 80. saatte mucize kurtuluş! Baba ve kızı enkazdan sağ olarak çıkarıldı
Son dakika haberler… Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’tan 79. saatte mucizevi kurtuluş yaşandı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede polis olan baba ve kızından ses alınmıştı. Ekipler onlara ulaşmak için aralıksız olarak çalışıyordu. 5 Yaşındaki Zeynep Polat enkaz altında çıkarıldı ve ambulansa taşındı. Zeynep’in kurtarılmasından dakikalar sonra babasından da müjdeli haber geldi. Zeynep’in babası Feyzullah Polat ekiplerin mücadelesi sonunda enkazdan sağ olarak çıkarıldı ve hastaneye götürüldü.