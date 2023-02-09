09 Şubat 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kahramanmaraş’ta 80. saatte mucize kurtuluş! Baba ve kızı enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Kahramanmaraş’ta 80. saatte mucize kurtuluş! Baba ve kızı enkazdan sağ olarak çıkarıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.02.2023 11:58
Son dakika haberler… Depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’tan 79. saatte mucizevi kurtuluş yaşandı. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede polis olan baba ve kızından ses alınmıştı. Ekipler onlara ulaşmak için aralıksız olarak çalışıyordu. 5 Yaşındaki Zeynep Polat enkaz altında çıkarıldı ve ambulansa taşındı. Zeynep’in kurtarılmasından dakikalar sonra babasından da müjdeli haber geldi. Zeynep’in babası Feyzullah Polat ekiplerin mücadelesi sonunda enkazdan sağ olarak çıkarıldı ve hastaneye götürüldü.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
80. saatte yeni mucize
80. saatte yeni mucize
İŞTE ADIYAMAN’DAKİ BÜYÜK YIKIM
İŞTE ADIYAMAN’DAKİ BÜYÜK YIKIM
80. saatte mucize! A Haber tanıklık etti
80. saatte mucize! A Haber tanıklık etti
Sağ salim çıkarıldı
Sağ salim çıkarıldı
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde
Başkan Erdoğan deprem bölgesinde
Türkiye depremi olağan dışı!
Türkiye depremi olağan dışı!
Bizler de insanız
"Bizler de insanız"
Ekipler burada! provokatörlük yapma!
Ekipler burada! provokatörlük yapma!
Mehmetçik depremzedeler için sahada!
Mehmetçik depremzedeler için sahada!
A Haber canlı yayınında mucizevi anlar
A Haber canlı yayınında mucizevi anlar
Mucizelerle umuda tutunduk!
Mucizelerle umuda tutunduk!
Aliyev’den iki devlet tek millet hamlesi
Aliyev'den "iki devlet tek millet" hamlesi
Daha Fazla Video Göster