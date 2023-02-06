Kahramanmaraş'ta 7.4'lük deprem! Merkez üssü Pazarcık'tan ilk görüntü

Son dakika haberleri... Sabah saat 4.17'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğünde deprem, 10 ili vurdu. Depremin merkez üssü Pazarcık ilçesinden gelen ilk görüntüler, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.