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Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Son depremler

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Giriş: 03.03.2023 06:57
Güncelleme:03.03.2023 06:57
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sabah saatlerinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
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