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Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Belediye Başkanı Fırat Görgel A Haber'e konuştu

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Belediye Başkanı Fırat Görgel A Haber'e konuştu

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Giriş: 07.09.2024 10:34
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31’de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, A Haber canlı yayınında depremle ilgili açıklamalarda bulundu.

A Haber ekranlarına konuk olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Görgel "Sabah saatlerinde Pazarcık'ta deprem olduğunu haberini aldık. Pazarcık'a yakın bölgelerde ciddi şekilde deprem hissedildi. Ekiplerimiz ile sahadayız. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşmadık. Bölgede bir tedirginlik oluşmuş durumda. Artçı depremlerde benzer sıkıntılar oluşuyor. Vatandaşlarımız da hassasiyet oluştu. Bu şehir dünyanın en büyük depremlerinden birini yaşadı. Şu anda olumsuz bir durum yok." dedi..

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