Kahramanmaraş'ta 4,6'lık deprem! Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de değerlendirdi

Son dakika haberleri… Kahramanmaraş'ta merkez üssü Göksun ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 8 kilometre derinlikte yaşanan sarsıntı saat 11,02 civarlarında oldu. Bölgedeki deprem hareketliliğini A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'un öne çıkan açıklamaları:

"Bilindiği gibi 6 Şubat'ta çok büyük 2 deprem yaşandı. Bu depremlerin ardında 1-2 yıl sürecek artçı depremlerin yaşanması normaldir. Bazı artçı sarsıntılar 6 ve 6,5 şiddetine kadar çıkabilir. Bunları daha önce söylemiştik. 4 büyüklüğündeki depremler günaşırı bölgede yaşanıyor. Fay zonunun kenarında buluna Göksun'da bu depremler yaşanıyor ve şiddeti hissedilen bir deprem yaşandı. Bu depremde bir yıkım beklenmez sadece titreşim hissedilir.

HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN

Bölge 2 büyük deprem yaşandı burada tehlikeli olan bir durum var. Ayakta duran ama ölmüş binalar olabilir. Yani ağır hasarlı binaların böylesi depremlerde yıkılma durumu olabilir. Vatandaşlar bu binaların yanından geçmemeli veya altında beklememeli. 4,6 şiddetindeki deprem yıkıcı olmaz ama hasarlı binaları yıkabilir vatandaşlar buralardan uzak durmalı.

ARTÇI SARSTINLAR SÜRECEK Mİ?

2 tane çok büyük deprem yaşadık. Bakın üzerinden 8 ay geçti. İlk günlere nazaran artçı sarsıntıların sayılarında ve şiddetinde bir azalma var. Tamamen bitmesi uzun sürebilirler. 4 büyüklüğündeki depremleri bölgede göreceğiz ve bir süre sürecek. Yer kabuğunun dengeye gelmesi için küçük depremlerin yaşanması gerekir. Sistem bu şekilde çalışıyor."