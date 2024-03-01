Kahramanmaraş’ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem açıklamasıyla, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 4,1 büyüklüğündeki deprem, bölgede endişeye neden oldu. Gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedilirken duruma ilişkin son gelişmeler takip ediliyor. Depremin şiddeti ve bölgedeki etkileri hakkında yetkililerin yapacağı değerlendirmeler, ilgili bölgelerdeki önlemlerin alınması açısından önem taşıyor.

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