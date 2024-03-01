01 Mart 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Son dakika deprem açıklamasıyla, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 4,1 büyüklüğündeki deprem, bölgede endişeye neden oldu. Gerçekleşen deprem çevre illerden de hissedilirken duruma ilişkin son gelişmeler takip ediliyor. Depremin şiddeti ve bölgedeki etkileri hakkında yetkililerin yapacağı değerlendirmeler, ilgili bölgelerdeki önlemlerin alınması açısından önem taşıyor.