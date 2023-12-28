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Kahramanmaraş'ta 22 araç kaza yaptı! 15 kişi yaralandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 13:36
Güncelleme:28.12.2023 13:40
Göksun-Elbistan karayolunda meydana geldi. Sabah saatlerinde oluşan yoğun sis nedeniyle görüş açısının daraldığı karayolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Minibüs, yolcu otobüsü ve otomobillerin karıştığı kazada en az 15 kişi yaralandı.
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