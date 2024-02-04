Kahramanmaraş’a 112 bin 414 konut

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Devlet, depremlerin merkez üssünü 112 bin 414 konutla ayağa kaldırılıyor. Kahramanmaraş'ta 8 bin 131 konut ise teslime hazır.

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