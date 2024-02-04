04 Şubat 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Kahramanmaraş’a 112 bin 414 konut

Kahramanmaraş’a 112 bin 414 konut

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2024 11:17
6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler Asrın Felaketi olarak tarihe geçti. Devlet, depremlerin merkez üssünü 112 bin 414 konutla ayağa kaldırılıyor. Kahramanmaraş'ta 8 bin 131 konut ise teslime hazır.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan’dan hastane ziyareti
Başkan Erdoğan'dan hastane ziyareti
Kahramanmaraş’a 112 bin 414 konut
Kahramanmaraş’a 112 bin 414 konut
Uzaydan dönüş nasıl gerçekleşecek?
Uzaydan dönüş nasıl gerçekleşecek?
CHP’de aday krizi sürüyor
CHP'de aday krizi sürüyor
6 Şubat depremlerinin 1. yılı
6 Şubat depremlerinin 1. yılı
Emniyet ve MİT’in kritik operasyonları
Emniyet ve MİT'in kritik operasyonları
Gaziantep’te Emniyete ait helikopter kaza kırıma uğradı
Gaziantep’te Emniyete ait helikopter kaza kırıma uğradı
Hamza Dağ’ın Alsancak ziyaretinden görüntüler!
Hamza Dağ’ın Alsancak ziyaretinden görüntüler!
“Asrın Felaketi”nin yıl dönümü!
“Asrın Felaketi”nin yıl dönümü!
İşte Cumhur İttifakı Hatay ilçe adayları!
İşte Cumhur İttifakı Hatay ilçe adayları!
Hatay ilçe aday tanıtım toplantısı!
Hatay ilçe aday tanıtım toplantısı!
Bursa’da akıl almaz kaza!
Bursa’da akıl almaz kaza!
Daha Fazla Video Göster