07 Şubat 2023, Salı
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Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası depremzedeler için gelen bağış Türkiye'yi ağlattı!
Kahramanmaraş merkezli deprem 10 ili felakete sürükledi. Binlerce can kaybının yaşandığı deprem sonrası bölgeye yardım için 85 milyon tek yürek oldu. İstanbul, Trabzon, Edirne ve Kocaeli başta olmak üzere bütün illerden yardım paketleri hazırlandı. Edirne Keşan'dan minik bir çocuğun yaptığı bağış ise Türkiye'yi ağlattı.