Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Hatay'da 22 ilçede eğitim başladı

Deprem bölgesindeki Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Hatay'ın 22 ilçesinde yüz yüze eğitim başladı. A Haber ekipleri o illerden bir tanesi olan Malatya'ya gitti. Hangi ilçelerde eğitime başladı? Daha da önemlisi, okullar buna hazır mı? Merak edilen sorunların cevaplarını A Haber muhabiri Barış Türel’in konuğu olan Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Hatice Özdemir verdi.

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