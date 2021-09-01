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Kahramanmaraş EXPO Fuarı’na hazırlanıyor! Kelebek ve uğur böceği müzesi EXPO’da

A Haber
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Giriş: 01.09.2021 16:47
Güncelleme:01.09.2021 16:47
2023 Nisan ayında Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan EXPO için hazırlanan etkinlik alanının yüzde 69'luk kısmı tamamlandı. Peki EXPO alanı nelere ev sahipliği yapacak? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu olan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek A Haber canlı yayınında anlattı.
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