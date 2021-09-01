Kahramanmaraş EXPO Fuarı’na hazırlanıyor! Kelebek ve uğur böceği müzesi EXPO’da

2023 Nisan ayında Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan EXPO için hazırlanan etkinlik alanının yüzde 69'luk kısmı tamamlandı. Peki EXPO alanı nelere ev sahipliği yapacak? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu olan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek A Haber canlı yayınında anlattı.

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