Kahramanmaraş depremi Dünya'nın çevresini 2 kez turladı! Prof. Dr. Şerif Barış A Haber'de anlattı: Anadolu'da 2500 yıldır böylesi görülmedi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6'lık depremleri A Haber canlı yayınında değerlendiren Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Şerif Barış, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin tarihte örneği olmadığını vurgulayan Barış, "Milattan Önce Ege'de 464 yılında bu denli bir deprem olduğunu biliyoruz. Hiçbir yer bilimci böylesi iki depremin beklentisi içinde değildi" ifadelerini kullandı. Depremin Dünya'nın çevresini 2 kez turladığını ifade eden Barış, "En kuzeye kadar gitti bu depremin şiddeti. Biz sismologlar olarak bu depremin dünyanın çevresini en az 2 kere turladığını biliyoruz. Enerjik anlamda tam 3 tane 17 Ağustos depremi tek depremde meydana geldi" dedi.