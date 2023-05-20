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Kahramanmaraş 7 bin 250 konutun inşası sürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.05.2023 15:06
Kahramanmaraş Türkoğlu’nda yapımı devam eden deprem konutları hızla yükseliyor. 7 bin 250 konutun inşasında son durum ne? Ayrıntılar, A Haber muhabiri Ertuğrul Atabey Ok aktardı.
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