15 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Kahramanlık destanı 15 Temmuz 8. yılında! Demokrasi şehitleri için anma töreni

ahaber.com.tr
Mehmet Karataş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.07.2024 08:39
Güncelleme:15.07.2024 09:42
Vatanı ele geçirmeye çalışan FETÖ’cü hainlere karşı 15 Temmuz’da gövdelerini siper eden ve şehadet şerbeti içen kahramanlar Edirnekapı Şehitliği'nde anılıyor. Detayları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz’da neler yaşandı?
15 Temmuz'da neler yaşandı?
Konya’da FETÖ’cü hainlere geçit verilmedi
Konya'da FETÖ’cü hainlere geçit verilmedi
15 Temmuz’da İzmir Çiğli’de neler yaşandı?
15 Temmuz’da İzmir Çiğli’de neler yaşandı?
Kara geceden demokrasi zaferine!
Kara geceden demokrasi zaferine!
FETÖ’cü hainlerin hedefinde A Haber de vardı
FETÖ’cü hainlerin hedefinde A Haber de vardı
Başkan Erdoğan’ın 15 Temmuz programı
Başkan Erdoğan’ın 15 Temmuz programı
Kahramanlar Edirnekapı Şehitliği’nde anılıyor
Kahramanlar Edirnekapı Şehitliği'nde anılıyor
O gece Marmaris’te neler yaşandı?
O gece Marmaris'te neler yaşandı?
Miniklerden 15 Temmuz şehitlerine duygulandıran mektup!
Miniklerden 15 Temmuz şehitlerine duygulandıran mektup!
Özcan’a disiplin cezası mı geliyor?
Özcan’a disiplin cezası mı geliyor?
Güvenlik açığı mı vardı?
Güvenlik açığı mı vardı?
Milletin zaferi belgeseli
“Milletin zaferi” belgeseli
Daha Fazla Video Göster