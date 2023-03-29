29 Mart 2023, Çarşamba
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Kahraman Türk askerini hiçbir şey durduramadı: Gerekirse ölürüz
Türkiye 6 Şubat'ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Depremin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ümit Özdağ gibi muhalefet partilerinin genel başkanları, "Devlet yok, asker yok" kara propagandasıyla algı operasyonlarına girişti. Mehmetçik'i hedef alanları utandıracak cinsten görüntüler çok zaman geçmeden ortaya çıkmıştı. Bunlara bir yenisi de Ankara'dan geldi. Asrın felaketinin meydana geldiği ilk saatlerde yardım için havalanan 10 helikopter pilotunun, ölümü göze alarak uçtukları ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...