25 Aralık 2023, Pazartesi
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Kahraman Türk askerine hakaret eden alçak yakalandı: Gereği yapıldı!
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası sosyal medya platformu Twitter(X)'da kahraman Türk askerine dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahsın yakalandığını açıkladı.