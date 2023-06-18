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Kahraman Türk askerinden “BABALAR” gibi mesaj: “Her yerde biz varız”

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Giriş: 18.06.2023 17:54
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Babalar Günü dolayısıyla görevi başında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin mesajlarını dile getirdiği video yayınladı. Görüntülerde Türk askerinin yurt içinde terör ile mücadele ettiği ve yurt dışında Libya, Katar, Somali, Suriye, Azerbaycan'da icra ettikleri zorlu görev yerleri yer aldı. Diğer yandan her zamanki gibi bu ülkenin guruları şehit ve gazilerimiz de unutulmadı. İşte yürekleri titreten görüntüler...

MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Vatanın namus, milletin can, bayrağın sevda olduğunu bilerek bu uğurda canını hiçe sayan şehit ve gazilerimizin babaları başta olmak üzere tüm babalarımızın Babalar Günü kutlu olsun. İyi ki varsınız." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda yer alan videoda, yurt içi ve sınır ötesinde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin Babalar Günü'ne ilişkin mesajlarına yer verildi.

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