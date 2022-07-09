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Kahraman askerden A Haber'de Zap şiiri!

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Giriş: 09.07.2022 22:36
Jandarma Teğmen Gökhan Köse, Bingöl'de kendilerini ziyaret eden A Haber mikrofonlarına Zap şiirini okudu. Milyonlara önemli mesaj da veren Köse, "Kanımızın son damlasına kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi milletimize söylemek istiyorum. Hiçbir şekilde teröristlere göz açtırmayacağız" dedi.
Kahraman askerden A Haber’de Zap şiiri!
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