Kahraman askerden A Haber’de Zap şiiri!

Jandarma Teğmen Gökhan Köse, Bingöl'de kendilerini ziyaret eden A Haber mikrofonlarına Zap şiirini okudu. Milyonlara önemli mesaj da veren Köse, "Kanımızın son damlasına kadar mücadelemizi sürdüreceğimizi milletimize söylemek istiyorum. Hiçbir şekilde teröristlere göz açtırmayacağız" dedi.