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Kahire kulislerinde neler konuşuluyor? Dengeleri değiştirecek ziyareti kodları

ahaber.com.tr
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Giriş: 14.02.2024 22:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yılın ardından Mısır'a yönelik yaptığı ziyaret dünya basınında geniş yankı buldu. Başkan Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi tarafından görkemli bir törenle karşılandı. İki lider resmi törenin ardından baş başa görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye dair detayları A Haber muhabiri Rüya AKkuş A Haber’de yayınlanan Memleket Meselesi programında anlattı.
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