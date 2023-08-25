Kağıthane'de zehir çetesi polise saldırdı! O anlar kamerada

Kağıthane'de uyuşturucu satıcılarının kaldığı bir adrese operasyon yapan polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda 2 polis memuru ağır yaralanırken, çıkan çatışmada saldırganlardan 1'i ölü, 1'i ise yaralı olarak; toplam 5 kişi yakalandı.