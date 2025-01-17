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Kağıthane’de oyun festivali! Karnesini alan öğrenciler festivale koştu

Kağıthane'de oyun festivali! Karnesini alan öğrenciler festivale koştu

Yavuz Topal
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.01.2025 16:09
İstanbul'da karnelerini alan öğrenciler oyun festivalinde buluşuyor. Festivalde, çocukların eğlenebileceği ve öğrenebileceği etkinlikler tamamen ücretsiz sunulacak. Sahne gösterileri, maskot karakterler, yüz ve kum boyama atölyeleri, karikatür atölyeleri, oyun grupları, yarışmalar ve daha birçok eğlenceli aktivite çocukları bekliyor olacak. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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Kağıthane’de oyun festivali! Karnesini alan öğrenciler festivale koştu
Karnesini alan öğrenciler festivale koştu
Karnesini alan öğrenciler festivale koştu
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