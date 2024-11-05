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Kağıthane Belediye Meclisi'nde CHP'den Ahmet Özer provokasyonu!

Kağıthane Belediye Meclisi'nde CHP'den Ahmet Özer provokasyonu!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.11.2024 00:50
Terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden alınması ve yerine kayyum atanmasının ardından Kağıthane Belediyesi Meclis Toplantısı'nda CHP taraflarından bir skandala imza atıldı. CHP Kağıthane İlçe Başkanlığı mensubu bir grup, ellerinde taşıdıkları dövizlerle slogan attı. Bu provokasyona AK Parti ve MHP taraflarından tepki geldi.
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