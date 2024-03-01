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Kafes'ten sonra Mahzen! Pekmez Kardeşler suç örgütü çökertildi

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Giriş: 01.03.2024 08:53
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-1” operasyonunda “Pekmez Kardeşler” organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya ayrıca organize suç örgütün elebaşları ve üyesi olan 26 şüphelinin de yakalandığını bildirdi.
Pekmez Kardeşler suç örgütü çökertildi
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