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Kafe ve restoranlar açılacak mı? Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yeni kararları açıklayacak

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Giriş: 17.02.2021 14:12
Güncelleme:17.02.2021 14:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Arena Spor Salonu'nda düzenlenen Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, buradan Ordu ve Şanlıurfa il kongrelerine de canlı bağlandı. Koronavirüsle mücadele ile ilgili mesajlar veren Başkan Erdoğan, “Şu ana kadar aşılamada 5 milyon 200 bini geride bıraktık. Bugün kabine toplantımızda yapacağımız çalışmalarda aldığımız kararları açıklayacağız. Kabine toplantımızda vatandaşlarımıza hizmet için yeni görüşmelerimiz olacak. Alınacak kararlar da ulusa seslenişte açıklanacak. Her kesime yönelik hayata geçirdiğimiz özel programlarla ekonomimizi ayakta tuttuk.” diye konuştu.
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