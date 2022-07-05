Kadir Şeker'in yeniden yargılandığı davada karar verildi

Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulduğu için yeniden yargılanan Kadir Şeker hakkında karar verildi.