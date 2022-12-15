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Kadir İstekli yakalandı!

DHA
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Giriş: 15.12.2022 09:14
6 Yaşındaki çocuğun evlendirilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında tutuklanmaları yönünde yakalama kararı verildi. Pendik'te gözaltına alınan Kadir İstekli Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
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