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Kadir inanır ameliyat mı oldu? Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl?

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Giriş: 22.11.2021 10:36
Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Yeşilçam yıldızı Kadir İnanır ile ilgili hastaneden yeni bir açıklama yapıldı. Nöroloji servisinde gözetim altında tutulan sanatçının ameliyata alındığı duyuruldu. Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Oyuncunun klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine ameliyata alındığı başarılı geçen operasyon sonrası yoğun bakım tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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