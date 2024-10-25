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Kadınları çukurlara topluyor! İsrail Gazze'deki savaş suçlarına yenisini ekliyor

Kadınları çukurlara topluyor! İsrail Gazze'deki savaş suçlarına yenisini ekliyor

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.10.2024 11:32
İsrail, Gazze'de işlediği savaş suçlarına her gün yenilerini ekliyor.  Bu kez de Filistinli kadınları kazdıkları çukurlarda toplayarak tanklarla korkuttukları ortaya çıktı. ABD basınında yer alan bir iddia ise İsrail'in Gazze'de Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığı şeklinde. İşte tüm detaylar…
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