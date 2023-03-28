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Kadınlar için 21 yılda neler hayata geçirildi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.03.2023 15:19
7’li koalisyonun tartışmaya açtığı kadın hakları konusuna yakından bakacağız. 21 yılda kadınlar için sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan hangi adımlar atıldı? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
Kadınlar için 21 yılda neler hayata geçirildi?
Kadınlar için 21 yılda neler hayata geçirildi?
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