28 Mart 2023, Salı
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Kadınlar için 21 yılda neler hayata geçirildi?
7’li koalisyonun tartışmaya açtığı kadın hakları konusuna yakından bakacağız. 21 yılda kadınlar için sosyal, ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan hangi adımlar atıldı? A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.