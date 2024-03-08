08 Mart 2024, Cuma
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“Kadınlar Günü”nün anlamını yitirdiği yer: Gazze! Gazze’de kadın olmak…
Bugün 8 Mart. Yani Dünya Kadınlar Günü.. Ancak, İsrail katliamının beşinci ayını geride bıraktığı Gazze için, hiçbir anlamı yok artık bu günün. İsrail'in hedef gözetmeksizin ölüm yağdırdığı Gazze'de, her gün ortalama 66 kadın katlediliyor. Her gün 133 çocuk öksüz bırakılıyor. İsrail'in vahşi saldırılarından sağ kurtulmayı başaranları ise çok daha zorlu bir hayat mücadelesi bekliyor.