Kadınlar Günü’nde evlat nöbeti! Ailelerin gözü yaşlı

Diyarbakır'da annelerin evlat nöbeti sürüyor. Bir kadınlar gününü daha yavrularından ayrı geçiriyorlar. Yürek yakan bakışlarıyla tek bir şey istiyorlar. İşte detaylar A Haber’de…

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