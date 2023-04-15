15 Nisan 2023, Cumartesi
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Kadınlar 20 yılda güçlendi
Türkiye'de son 20 yılda kadınlar eğitim, istihdam ve siyasette önemli güç kazandı. 2002'de 24 olan kadın vekil sayısı 2022'de 103 oldu. Üniversite eğitimi gören kadın oranı yüzde 13,5 iken 2020'de bu yüzde 46,3'e yükseldi. Kadınların iş gücüne katılma oranı ise 2002'de yüzde 27den yüzde 34'e çıktı.