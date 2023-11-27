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Kadına yönelik şiddetle mücadele genelgesi! Kriz odaklı değil risk analizli mücadele dönemi

A Haber
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Giriş: 27.11.2023 15:13
Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgeyle, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması ve güçlendirilmesi tedbirlerine yer verildi.
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