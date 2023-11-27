Kadına yönelik şiddetle mücadele genelgesi! Kriz odaklı değil risk analizli mücadele dönemi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzalı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgeyle, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması ve güçlendirilmesi tedbirlerine yer verildi.

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