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Kadına şiddetle mücadele genelgesi! 5 milyon erkeğe eğitim verilecek

A Haber
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Giriş: 02.04.2022 11:15
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine, "Kadına yönelik şiddetle mücadele 2022 faaliyet planı"nı içeren genelge gönderildi. Genelgenin en dikkat çekici başlığı, 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi oldu. Bunun yanında kadın konukevi sayısı artırılacak, kolluk personeli eğitilecek, kelepçe sayısı 1500'e çıkacak. Ayrıntıları A Haber ekibinden Tülay Ağaoğlu Ankara'dan anlattı.
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