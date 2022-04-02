Kadına şiddetle mücadele genelgesi! 5 milyon erkeğe eğitim verilecek

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine, "Kadına yönelik şiddetle mücadele 2022 faaliyet planı"nı içeren genelge gönderildi. Genelgenin en dikkat çekici başlığı, 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi oldu. Bunun yanında kadın konukevi sayısı artırılacak, kolluk personeli eğitilecek, kelepçe sayısı 1500'e çıkacak. Ayrıntıları A Haber ekibinden Tülay Ağaoğlu Ankara'dan anlattı.

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