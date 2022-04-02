02 Nisan 2022, Cumartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kadına şiddetle mücadele genelgesi! 5 milyon erkeğe eğitim verilecek
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine, "Kadına yönelik şiddetle mücadele 2022 faaliyet planı"nı içeren genelge gönderildi. Genelgenin en dikkat çekici başlığı, 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi oldu. Bunun yanında kadın konukevi sayısı artırılacak, kolluk personeli eğitilecek, kelepçe sayısı 1500'e çıkacak. Ayrıntıları A Haber ekibinden Tülay Ağaoğlu Ankara'dan anlattı.