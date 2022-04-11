11 Nisan 2022, Pazartesi
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Kadın sürücüye dehşeti yaşatan saldırgan: Keşke hiç muhatap olmasaydım
İstanbul Maltepe'de içinde bebek bulunan aracın aynasını kıran Utku Can Karataş, gözaltına alına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheli, bebeği görmediğini, tartışmayı da kadın sürücünün çıkardığını iddia etti. Öfkeli sürücü yaptığı hareketten dolayı kadın sürücüden özür diledi. Öte yandan Utku Can Karataş'ın trafiği tehlikeye düşürdüğü başka görüntüler de ortaya çıktı.