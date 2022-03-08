Kadın muhtarlarla buluşma! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlara hitap etti. Özlem'i bıçaklayan eşini 3 ay sonra serbest bırakan hakime sert çıkan Başkan Erdoğan, "Eğer ben bu ülkede Cumhurbaşkanı isem, sen de 23 yerden eşini bıçaklayan böyle bir adamı serbest bırakıyorsan bununla ilgili söylenmesi gereken neyse ben sana söylerim. Sonuna kadar da takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz, Bakanıma da, 'Bunu yakın takibe alacaksın, beni de süratle bilgilendireceksin, atılması gereken adımı da süratle atacağız' dedim, bu hâkim olabilir, savcı olabilir farketmez." dedi. "Ayçiçek yağında sorunumuz yok" diyen Başkan Erdoğan, "Bu stokçuları ihbar edeceksiniz, biz gereğini yapacağız." ifadelerini kullandı.