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Kadıköy'de öcalan lehine slogan atan 9 kişi gözaltına alındı

DHA
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Giriş: 16.06.2022 13:12
Kadıköy'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atarak yürüyen 10 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.
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