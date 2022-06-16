16 Haziran 2022, Perşembe
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Kadıköy'de öcalan lehine slogan atan 9 kişi gözaltına alındı
Kadıköy'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atarak yürüyen 10 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.