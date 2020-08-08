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Kadıköy'de değnekçiye gözaltı! Vatandaş ihbar etti

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Giriş: 08.08.2020 13:43
Güncelleme:08.08.2020 13:45
Kadıköy Suadiye Mahallesi Selim Ragıp Emeç Sokak'ta bir vatandaşın, değnekçilik yapan bir kişiyi ihbar etmesinin ardından polis ekipleri  harekete geçti. Polis, E.S.'yi değnekçilik yaparken gördü. E.S. gözaltına alındı. Şüpheli, şikayetçi olan R.T. ile birlikte Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Kadıköy'de değnekçiye gözaltı! Vatandaş ihbar etti
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