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Kadıköy'de çöp dağları yükseliyor!

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Giriş: 18.02.2021 16:05
Güncelleme:18.02.2021 16:14
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nde toplanmayan çöpler halkın kabusu oldu. Belediye işçilerinin CHP'li belediye yönetimiyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çıkmaza girmesinin ardından çöpler sokaklarda kaldı. Kadıköy Belediyesi işçileri toplu sözleşme görüşmelerinde enflasyon oranında zam isterken, belediye yönetimi ise enflasyonun yarısının altında kalan bir zam önerdi. Teklif karşısında işçiler dün geceden itibaren grev başlattı. Belediyenin birçok noktasında "Bu işyerinde grev var" pankartları asıldı
Kadıköy'de çöp dağları yükseliyor
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