17 Mayıs 2022, Salı
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Kadıköy Belediyesi'nde rüşvet operasyonu!
İstanbul merkezli 5 ilde, rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 54'ü kamu görevlisi 224 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. A Haber İstanbul İstihbarat şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.