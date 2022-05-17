Kadıköy Belediyesi’nde rüşvet operasyonu!

İstanbul merkezli 5 ilde, rüşvet suçuna karıştıkları iddia edilen ve aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 54'ü kamu görevlisi 224 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. A Haber İstanbul İstihbarat şefi Ramazan Almaçayır detayları aktardı.